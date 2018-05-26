Чемезов рассказал о разработке "Ростехом" мотоцикла сопровождения для "Кортежа"

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Ростех" разрабатывает мотоцикл сопровождения проекта "Кортеж", сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов журналистам в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018).

По его словам, уже создан и показан прототип, который проходит испытания.

"Мы ещё не завершили все испытания, чтобы запустить в серию. В этом году нет (не получится завершить испытания - ИФ), может быть в следующем. Мы показали уже прототип, сейчас перед нами стоит задача создать действительно инновационный продукт в соответствии со всеми требованиями по безопасности", - сказал Чемезов.

Ранее был представлен люксовый бренд Aurus, который стал продолжением проекта автомобиля для перевозки первых лиц государства, носившего неофициальное название "Кортеж". В линейку также войдут седан, минивэн и внедорожник премиум-класса.