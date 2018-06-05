Песков объяснил перемещение Путина на "Мерседесе" нехваткой "Кортежей"

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Владимир Путин перемещается по Вене на "Мерседесе", потому что лимузинов отечественного проекта "Кортеж" в президентском гараже пока недостаточно, чтобы использовать их и внутри страны, и за рубежом, пояснил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На вопрос "Интерфакса", почему глава государства не использует Aurus в этой зарубежной поездке, Песков ответил: "Просто пока машин мало". При этом он добавил, что все президентские лимузины этой марки, оставшиеся в Москве, исправны.

Президент РФ находится с визитом в Вене. Журналисты обратили внимание, что на переговоры с президентом Австрии он прибыл на "Мерседесе", хотя во время инаугурации в начале мая лидер перемещался на отечественном лимузине премиум-класса "Кортеж".

На прошлой неделе Путин также показал свой новый автомобиль проекта "Кортеж" наследному принцу Абу-Даби Мухаммеду Аль Нахайяну.