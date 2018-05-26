В Ингушетии задержали подозреваемую в убийстве супружеской пары

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии задержали 26-летнюю жительницу республики по подозрению в причастности к убийству супругов Санталиевых, говорится в сообщении, опубликованном в субботу сайте СУ СКР по региону.

"По ходатайству следствия в отношении нее судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Второй подозреваемый - 41-летний местный житель - скрылся, он объявлен в федеральный розыск.

Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух или более лиц".

Утром 16 мая 49-летний житель селения Экажево Назрановского района республики Амирхан Санталиев вместе со своей супругой Заремой выехал из дома на автомашине. На следующий день его тело с огнестрельным ранением головы было обнаружено в салоне автомобиля в районе новостроек на западной окраине Назрани, а 20 мая на северо-восточной окраине сельского поселения Майское Пригородного района Северной Осетии нашли тело его супруги.

Ранее со ссылкой на информированный источник сообщалось об установлении подозреваемых в убийстве. По предварительной информации, одна из подозреваемых задолжала крупную сумму денег Санталиевой. Кроме того, преступники после убийства похитили сумку с золотыми украшениями.