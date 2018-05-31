Евкуров призвал ингушский муфтият проявлять сдержанность

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в ходе совещания в Магасе обратился к Духовному центру мусульман (ДЦМ) республики, который 27 мая распространил заявление о его отлучении от мусульманской общины, с призывом проявлять сдержанность и миролюбие в священный месяц Рамадан, передает корреспондент "Интерфакса".

"Организация распространила провокационное заявление в период священного для мусульман месяца Рамадан, когда, наоборот, нужно проявлять сдержанность и миролюбие. Богослов должен служить примером для своих прихожан", - сказал Ю.-Б.Евкуров.

По мнению руководителя региона, духовный лидер - это в первую очередь законопослушный гражданин, который обязан быть честным, справедливым, неподкупным - прежде всего по отношению к себе.

"Муфтият не может вести свою деятельность, выстраивая ее под личные параметры", - считает Ю.-Б. Евкуров.

В свою очередь во время совещания руководитель Администрации главы республики Магомед Яндиев заметил, что активизация этой организации наблюдается именно в период отправки паломников в Хадж.

27 мая муфтият Ингушетии (Духовный центр мусульман республики) по итогам встречи с имамами мечетей и старейшин населенных пунктов распространил заявление об отлучении руководителя региона Ю.-Б.Евкурова от мусульманской общины региона за якобы дискриминацию по отношению к духовенству.

"Принято решение отречь Юнус- Бека Евкурова от мусульманской общины республики, пока он не остановит свою дискриминацию по отношению к духовенству и не отчитается за средства, собранные на строительство мечети в Магасе", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте духовного центра мусульман Ингушетии (Муфтият).

Отмечается, что решение принято на основе резолюции Исламской конференции, прошедшей в республике 29 июня 2013 г. Отрешение подразумевает то, что мусульмане не будут участвовать в погребальных, свадебных и других религиозных мероприятиях отлученных людей.

Одной из основных причин принятия такого решения послужило изъятие у муфтията земельного участка, выделенного под строительство соборной мечети в Магасе, и его передача в муниципальную собственность города.