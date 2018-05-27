В Казани экстренно сел самолет из-за потерявшей сознание пассажирки

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Самолет, следовавший из Чебоксар в Анталию, совершил вынужденную посадку в аэропорту Казани из-за находящейся без сознания пассажирки на борту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе минздрава Татарстана.

"Инцидент произошел воскресным утром в 4:45 по Москве. Во время полета 60-летняя женщина потеряла сознание", - рассказал собеседник агентства.

После приземления самолета женщина была доставлена в Республиканскую клиническую больницу, где ей была оказана помощь, и она была отпущена на амбулаторное лечение.

В начале недели также в Казани из-за ухудшения самочувствия пассажира совершил вынужденную посадку самолет, выполнявший рейс "Москва-Новосибирск". После его госпитализации в больницу города борт продолжил путь.