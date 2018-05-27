Самолет Ташкент-Москва вынуждено сел в Бухаре из-за пыльной бури

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Пыльная буря задержала авиарейс Ташкент-Москва на четыре с половиной часа, сообщает в воскресенье пресс-служба национального авиаперевозчика "Узбекистон хавой йуллари" (Воздушные линии Узбекистана).

"Рейс НУ-55, следовавший по маршруту Ташкент-Ургенч-Москва, из-за погодных условий в аэропорту "Ургенч" произвел посадку на запасной аэродром Бухары. Причиной изменения места посадки стала сильная пыльная буря", - рассказали в пресс-службе.

Как отмечается, из-за неблагоприятных погодных условий самолеты рейсов из Ташкента в Ургенч были вынуждены уйти на запасные аэродромы в Нукус и Бухару.

В пресс-службе сообщили, что в настоящее время все борты возобновили полеты по маршруту следования. Время задержки рейсов составило 4,5 часа.

По данным Узгидромета, пыль принес ветер с северо-запада страны, его скорость достигала более 20 м/c.