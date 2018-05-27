Жители Находки вновь вышли на митинг против открытой перевалки угля

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Жители города Находка Приморского края проводят в воскресенье очередной митинг с требованием запретить открытую перевалку угля стивидорными компаниями.

"Ситуация в городе очень тяжелая. В дождь и холод люди пришли и выразили свою гражданскую позицию о несогласии с действиями угольных стивидоров, которые нарушают экологию и вредят самим жителям, их детям. Они очень обеспокоены этой ситуацией", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" организатор акции Александр Колосков.

По данным начальника отдела по связям с общественностью мэрии Находки Дениса Махно, в митинге принимает участие около 150 человек. Организатор митинга Александр Колосков также сообщает о 150 участниках.

Выступая на митинге, местные жители говорили о последствиях перевалки угля для детских садов и школ города.

"В детских садах не открывают окна. А это одно из санитарных правил содержания детей. Обязательно проветривание по полчаса в день. Этого не происходит. Дети дышат угольной пылью. Неизвестно, что у них в легких оседает. Все видели черные от пыли подоконники в детсадах и школах. В этот район если приехать, все черное, все в пыли. Касаешься ручки подъезда - она черная, как от картриджа принтера. Проблема в том, что мы этим дышим", - заявила на митинге жительница Находки Анна Щербакова.

Ее требования об отставке руководства местного Росприроднадзора участники митинга единогласно подержали и включили в резолюцию.

Собравшиеся подписали обращение к президенту РФ, депутатам Госдумы и законодательного собрания Приморского края с требованием отменить соглашения врио губернатора края Андрея Тарасенко со стивидорами. Митингующие также потребовали внесения изменений в законодательство, которые предусмотрят полный запрет перевалки угля открытым способом на территории населенных пунктов.

Как сообщалось, перевалкой угля в Находке в настоящее время занимаются свыше 10 стивидорных компаний, больше половины из них - непосредственно в городской черте.

Проблема загрязнения Находки угольной пылью обсуждалась в 2017 году во время прямой линии с главой государства. Этому предшествовал целый ряд массовых протестов горожан. Они неоднократно выходили на митинги с жалобами на угольную пыль. Люди требовали запретить перевалку угля в портах, которые непосредственно примыкают к жилым массивам.

Три стивидорные компании Находки на полях Петербургского экономического форума в ходе встречи с руководителем Росприроднадзора Артемом Сидоровым подписали соглашение о минимизации вреда экологии в регионе. Одна из компаний планирует перейти на закрытую перевалку угля к 2020 году.