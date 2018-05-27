В Хабаровском крае загорелось лесоперерабатывающее предприятие

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Оперативная авиагруппа МЧС вылетела на тушение пожара на одном из лесоперерабатывающих предприятий в поселок Лидога Хабаровского края.

"В помощь пожарным вылетели опергруппы авиационно-спасательного центра на самолете Бе-200 и вертолете Ми-8. Ликвидация пожара продолжается. Угрозы для жилых домов нет", - сообщила агентству "Интерфакс" начальник пресс-службы ГУ МЧС по Хабаровскому краю Екатерина Потворова.

Сообщение о пожаре на площадке складирования готовой продукции лесоперерабатывающего предприятия, расположенного в селе Лидога, поступило на пульт МЧС 27 мая около 18:00 местного времени. Площадь возгорания составляет 1 тыс. кв. м. Погибших и пострадавших нет.

В ликвидации пожара задействованы 12 человек и пять единиц техники.