Лесной пожар потушен в Тункинском нацпарке в Бурятии

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В Бурятии за сутки потушены лесные пожары в Селенгинском, Муйском районах и Тункинском национальном парке, сообщила пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

По данным на утро понедельника, проводятся работы по тушению одного локализованного очага площадью 7,5 га в Селенгинском районе, говорится в сообщении.

Кроме того, на территории Бурятии находится под наблюдением одна термоточка в Баунтовском районе. По ней принято решение о приостановлении тушения, поскольку отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики, а прогнозируемые затраты на тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть причинен.

С начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 178 возгораний, общая площадь, пройденная огнем, составляет 10,4 тыс. га. В прошлом году, на эту же дату было зарегистрировано 233 лесных пожара на площади 115,8 тыс га.

На всей территории Бурятии действует особый противопожарный режим.