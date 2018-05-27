Керченская паромная переправа возобновила работу

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Керченском проливе возобновлено движение паромов, приостановленное в ночь на воскресенье из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС России.

"Керченская паромная переправа осуществляет работу в штатном режиме", - заявили в ведомстве.

Как сообщалось, работа Керченской паромной переправы была временно приостановлена по погодным условиям.

Керченская переправа (порт "Крым" - порт "Кавказ") используется для перевозки пассажиров, автомобилей, автобусов и железнодорожных вагонов между полуостровом Крым и Краснодарским краем.

В середине мая текущего года началось движение легковых машин и автобусов по самому длинному в России (19 км) Крымскому мосту, грузовики пустят по нему осенью текущего года, поезда пойдут в декабре 2019 года. Пассажиропоток на переправе резко сократился, теперь ей в основном пользуются водители фур.