Следователи уточнили модель разбившегося в Волгоградской области самолета

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Модель легкомоторного самолета, потерпевшего крушение в Волгоградской области в воскресенье вечером, - Ан-2, сообщила "Интерфаксу" представитель южного следственного управления на транспорте СК РФ ведомства Анна Терземан.
На место выехали следователи, которые будут выяснять причину крушения. Проверка уже начата.
Пилот Ан-2 скончался при оказании ему медицинской помощи.
Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет модели СП-30 разбился в Дудачинском сельском поселении Фроловского района Волгоградской области. После падения воздушное судно загорелось. Пилот погиб.