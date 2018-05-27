Следователи уточнили модель разбившегося в Волгоградской области самолета

Президент России отметил, что санкции Запада демонстрируют разрушение системы сотрудничества, которая создавалась десятилетиями Подробнее

Путин заявил о желании РФ улучшить отношения с США вопреки ограниченным контактам

Его обвиняют в халатности и растрате Подробнее

Главе ГУ МЧС по Кемеровской области предъявили обвинение после пожара в "Зимней вишне"

Обвиняемый по делу "Зимней вишни" глава МЧС Кузбасса подал рапорт об увольнении

Президент в прямом эфире ответит на вопросы граждан Подробнее

25 мая 19:28

Минобороны заявило, что фигурирующие у Bellingcat офицеры РФ были давно уволены

В докладе исследовательской группы утверждается, что в переправке "Бука" из РФ в Донбасс участвовали российские офицеры Подробнее

25 мая 18:18

Путин объяснил недоверие РФ к результатам расследования по малайзийскому "Боингу"

Из-за того, что Россия не допущена к полноценному расследованию по MH17, нет оснований полностью доверять его результатам, сказал президент Подробнее

25 мая 09:51

Глава МЧС по Кемеровской области задержан за растрату и халатность

По данным следствия, он не проверял соблюдение требований пожарной безопасности в ТРЦ "Зимняя вишня" Подробнее

25 мая 09:36

Кудрин сравнил правительство РФ с готовящимся к прыжку тигром

Глава Счетной палаты отметил нерешительную реакцию кабмина на "майский" указ и выразил надежду на "прорывные, продвинутые реформы" Подробнее

25 мая 09:01

Гордума Екатеринбурга приняла отставку Ройзмана

На этом же заседании депутаты должны утвердить отмену прямых выборов мэра, против чего и возражал глава города Подробнее

24 мая 15:06

Президент предложил Рогозину возглавить "Роскосмос"