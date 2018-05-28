Основной период ЕГЭ-2018 стартует в России

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Основная волна единых государственных экзаменов начинается в России с экзаменов по географии и информатике.

Информатику в понедельник напишут около 80 тыс. человек, географию - 24 тыс. человек. Работа по информатике состоит из 27 заданий, с которыми нужно справиться за четыре часа, а вариант по географии состоит из 34 заданий, на них отводится три часа. Результаты обоих экзаменов будут известны не позднее 15 июня; минимальный балл по информатике - 40 баллов, по географии - 37 баллов.

Статистика ЕГЭ-2018

Основной период ЕГЭ в этом году пройдет с 28 мая по 2 июля. На экзамены зарегистрировалось 731 тыс. человек, из них 645 тыс. - выпускники этого года. Это на 28 тыс. больше, чем в прошлом году (703 тыс., 617 тыс. соответственно).

Экзамены пройдут в каждом регионе России, а также в 51 государстве за рубежом. В проведении ЕГЭ всего будет задействовано порядка 325 тыс. организаторов, более 24 тыс. членов государственных экзаменационных комиссий, 19 тыс. технических специалистов и 7,6 тыс. медиков. Всего в основную волну будет открыто 5,5 тыс. пунктов проведения экзаменов.

Каждый экзамен традиционно начинается в 10:00 по местному времени, длительность установлена отдельно для каждого предмета.

ЕГЭ является одновременно выпускным экзаменом из 11 класса школы и вступительным экзаменом в вуз. Для получения школьного аттестата необходимо написать на условные "тройки" два обязательных предмета - математику и русский язык. Для поступления в вуз выпускники выбрали несколько дополнительных экзаменов - выбор зависит от специальности и направления подготовки.

Что нового

Серьезных изменений ЕГЭ в этом году не претерпел. Основное новшество связано с технологической стороной экзаменационной кампании: в этом году уходит в прошлое практика доставки заданий ЕГЭ в школы. Теперь почти повсеместно контрольно-измерительные материалы и бланки ответов формируются и печатаются непосредственно в аудитории перед экзаменом. Эта технология успешно зарекомендовала себя во время досрочного периода этой весной.

"Печать полного комплекта для одного участника ЕГЭ займет от 20 до 30 секунд. В среднем печать комплектов в аудитории из 15 человек занимает 10-12 минут", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе Рособрнадзора.

Как заявлял глава ведомства Сергей Кравцов, новая технология в принципе исключает возможность "найти ответы ЕГЭ в интернете" - их просто не существует до начала испытания. Помимо информационной безопасности, есть еще один плюс - это дешевле, чем доставка материалов силами вооруженных сотрудников спецсвязи.

Нововведение позволит решить и другую проблему - с нехваткой бланков ответов, например, для длинных сочинений по литературе; при необходимости их просто допечатают на самом обычном принтере.

Бумаги и чернил в картриджах для печати заданий и бланков должно хватить - каждый пункт проведения экзаменов был заранее проверен, причем помимо основных принтеров и компьютеров предусмотрены резервные. Поэтому ни бумагу, ни картриджи для принтеров нести на экзамен не нужно, подчеркивают в Рособрнадзоре.

Готовые работы после экзамена сканируются прямо в аудитории и направляются на проверку.

Мониторинг и онлайн-наблюдение

Как и ранее, во всех экзаменационных аудиториях будет вестись видеонаблюдение, причем 93% камер будут вести трансляцию в онлайн-режиме. Столько же было и в прошлом году, уточнили в Рособрнадзоре.

Мониторинг хода экзаменов будут вести более 50 тыс. общественных наблюдателей и онлайн-наблюдателей, из них 6 тыс. имеют статус федеральных общественных наблюдателей. Кроме того, в субъекты отправится 80 федеральных экспертов.

Как и ранее, Рособрнадзор в ситуационно-информационном центре в Москве будет проводить брифинги для представителей средств массовой информации. Первый такой брифинг состоится в понедельник в 14:00.