Главные новости
В миреПольша предложила разместить у себя постоянную военную базу СШАВ РоссииБизнесмен Борис Минц уехал в Лондон с сыновьямиМосква"МегаФон" обязался запустить 5G в Москве к 2022 году
В мире

Что случилось этой ночью: понедельник, 28 мая

Отъезд российского миллиардера в Лондон и правительственный кризис в Италии

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Бизнесмен из "кремлевского списка" конгресса США Борис Минц вместе с тремя сыновьями уехал в Лондон из-за "напряженной ситуации".

- Джузеппе Конте, исполняющий обязанности премьер-министра Италии, не смог сформировать правительство. Ему не хватило более чем двух месяцев.

- В Волгоградской области разбился легкомоторный самолет Ан-2, пилот погиб при крушении. Причина падения пока не известна.

- Основной период ЕГЭ начался в России, первыми оказались экзамены по географии и информатике.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Польша предложила разместить у себя постоянную военную базу СШАПольша предложила разместить у себя постоянную военную базу США
Варшава объяснила инициативу растущей угрозой от России и готова выделить для этого $2 млрдПодробнее
 Исполняющий обязанности премьера Италии не смог сформировать правительствоИсполняющий обязанности премьера Италии не смог сформировать правительство
В Италии нет правительства с начала мартаПодробнее
 Делегация США прибыла в КНДР для подготовки встречи Трампа с Ким Чен ЫномДелегация США прибыла в КНДР для подготовки встречи Трампа с Ким Чен Ыном
Приезд состоялся, несмотря на неопределенность вокруг самой встречиПодробнее
 Сторонники "Альтернативы для Германии" и их противники вышли на улицы БерлинаСторонники "Альтернативы для Германии" и их противники вышли на улицы Берлина
Левые проводят акцию против марша, который организовала правопопулистская АдГПодробнее
В Сирии погибли четверо российских военных советниковВ Сирии погибли четверо российских военных советников
По данным Минобороны, еще трое российских военнослужащих получили ранения в результате атаки боевиков в провинции Дейр-эз-ЗорПодробнее
 Южная Корея попытается спасти переговоры КНДР и СШАЮжная Корея попытается спасти переговоры КНДР и США
Сеул рассчитывает, что 12 июня удастся закончить Корейскую войнуПодробнее
 Жители Ирландии проголосовали за легализацию абортовЖители Ирландии проголосовали за легализацию абортов
Две трети избирателей высказались за отмену закона, который уравнивает в праве на жизнь нерожденного ребенка и его матьПодробнее
 Трамп рассказал о ходе переговоров с КНДР о саммите в Сингапуре 12 июняТрамп рассказал о ходе переговоров с КНДР о саммите в Сингапуре 12 июня
При необходимости переговоры продолжат после этой датыПодробнее
 Путин осудил давление на Турцию в вопросе приобретения российских С-400Путин осудил давление на Турцию в вопросе приобретения российских С-400
Президент РФ считает, что попытки давления делают Эрдогана только сильнееПодробнее
 Илон Маск попытался купить занятый украинским изданием интернет-доменИлон Маск попытался купить занятый украинским изданием интернет-домен
Миллиардеру пришлось приобрести созвучный со словом Pravda доменПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Забег зомби-ран в Сокольниках11 фото
26 мая
Забег зомби-ран в Сокольниках
Фотохроника 25 мая6 фото
25 мая
Фотохроника 25 мая
Лучшие фото недели11 фото
25 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреПольша предложила разместить у себя постоянную военную базу СШАВ РоссииБизнесмен Борис Минц уехал в Лондон с сыновьямиМосква"МегаФон" обязался запустить 5G в Москве к 2022 годуВ миреЧто случилось этой ночью: понедельник, 28 маяВ РоссииЛегкомоторный самолет разбился в Волгоградской областиВ миреИсполняющий обязанности премьера Италии не смог сформировать правительство

Грузовик протаранил пять автомобилей на трассе в Тюменской области

Житель Парижа залез по стене на четвертый этаж, чтобы спасти ребенка

Рубль снизился к бивалютной корзине на дешевеющей нефти

Глава профильного думского комитета предложил признать Москву городом-курортом

Польша предложила разместить у себя постоянную военную базу США

Польша предложила разместить у себя постоянную военную базу СШАВаршава объяснила инициативу растущей угрозой от России и готова выделить для этого $2 млрд Подробнее

Движение поездов по зеленой ветке московского метро вошло в график

"Ведомости" узнали об обсуждении повышения НДС до 20%

Минэкономразвития анонсировало автоматическое предоставление госуслуг

"МегаФон" обязался запустить 5G в Москве к 2022 году

"МегаФон" обязался запустить 5G в Москве к 2022 году"МегаФон" первым из операторов связи подписал соглашение с правительством Москвы, сообщает "Ъ" Подробнее

На зеленой ветке московского метро произошел сбой

ВЭБ согласился дать средства на терминал аэропорта Челябинск через механизм "фабрики"

ЦБ РФ отозвал лицензии у страховщика сотрудников МВД России

Глава совета директоров "РусАла" не выдвинут в его новый состав

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru