Что случилось этой ночью: понедельник, 28 мая

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Бизнесмен из "кремлевского списка" конгресса США Борис Минц вместе с тремя сыновьями уехал в Лондон из-за "напряженной ситуации".

- Джузеппе Конте, исполняющий обязанности премьер-министра Италии, не смог сформировать правительство. Ему не хватило более чем двух месяцев.

- В Волгоградской области разбился легкомоторный самолет Ан-2, пилот погиб при крушении. Причина падения пока не известна.

- Основной период ЕГЭ начался в России, первыми оказались экзамены по географии и информатике.