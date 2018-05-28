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В России Пожар в торговом центре в Кемерове

Стало известно имя омбудсмена по трагедии в "Зимней вишне"

Есть обновление от 10:44

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев назначил Людмилу Маслееву уполномоченным по правам родственников погибших и пострадавших при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", сообщил врио в ходе брифинга в понедельник.

"Она (Л.Маслеева - ИФ) родилась в Кемерово, всю жизнь прожила в Кемерово, последняя ее должность - директор детской спортивной школы по настольному теннису. Всю жизнь провела в работе с детьми", - сказал Цивилев, уточнив, что "этот человек работает на общественных началах, не является сотрудником администрации".

Цивилев пояснил, что уполномоченный назначен "не потому, что кому-то что-то не доверяем". "Это не отменяет общения со всеми нашими специалистами администрации, но у всех теперь появился еще дополнительный канал. Она (Маслеева - ИФ) имеет прямой доступ ко мне, поэтому если вдруг по каким-то причинам возникнут какие-то сложности, она эти сложности может до меня довести в любую минуту", - пояснил врио.

По его словам, Маслеева уже представлена всем родственникам погибших и пострадавшим и уже участвовала в одной из встреч.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта, в нем погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок.

Прощание с погибшими в Кемерове

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Теги: Кемеровская область, Людмила Маслеева
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