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Глава Якутии ушел в отставку

Есть обновление от 13:15

Егор Борисов сообщил в инстаграмме, что ушел по собственному желанию

Глава Якутии ушел в отставку
Глава Якутии Егор Борисов
Фото: ТАСС, Антон Новодережкин

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Глава Якутии Егор Борисов сообщил о своей отставке.

"Я сегодня принял осознанное решение о прекращении своих полномочий главы Республики Саха (Якутия) в связи с отставкой по собственному желанию. Всегда понимал, что ротация кадров должна происходить на любом уровне. Сам проводил это в кадровой работе. Сегодня назрел тот момент в Якутии. Избран президент Российской Федерации на новый 6-летний срок. Поставлены абсолютно новые стратегические задачи на развитие страны. И республике нужен новый руководитель", - написал Борисов в своем инстаграмме.

Срок полномочий Борисова, победившего в выборах на пост главы республики в 2014 году, истекает в 2019 году.

"Далее остались буквально несколько дней до объявления дня выборов в республике. И считаю, что выборы главы Якутии необходимо провести этой осенью. Каждый год проводить такие мероприятия становится накладным материально и морально", - пишет он.

Борисов родился 15 августа 1954 года в якутском селе Чурапча. Окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт. Доктор экономических наук. Трудовую деятельность начал в 1971 году на предприятии "Сельхозтехника". В 1991-1992 гг. - заместитель министра сельского хозяйства Якутия, генеральный директор объединения "Якутагротехсервис".

С 1992 по 2003 годы занимал пост первого заместителя председателя регионального правительства. В 2003 году возглавил правительство Якутии. С 2010 года являлся главой республики Саха (Якутия). Член "Единой России".

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Теги: Якутия, Егор Борисов
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