Губернатор Магаданской области ушел в отставку

Сергей Константинович Носов родился 17 февраля 1961 года в Магнитогорске Челябинской области, в 1983 году окончил Магнитогорский горно-металлургический институт имени Г.И.Носова, в 1994 году - академию народного хозяйства РФ при правительстве РФ.

В 1983-1998 годах работал на Магнитогорском металлургическом комбинате подручным сталевара, мастером, замначальника цеха, начальником кислородно-конвертерного цеха и заместителем гендиректора ММК по производству и инвестициям.

В 1998-2002 годах являлся первым заместителем гендиректора, затем гендиректором Нижнетагильского металлургического комбината (НТМК), в 2002-2005 годах - управляющим директором НТМК, управляющим директором Западно-Сибирского металлургического комбината (Новокузнецк), руководителем дирекции промышленной площадки НТМК, вице-президентом по технической политике "ЕвразХолдинга".

В 2006-2007 годах был советником заместителя гендиректора ФГУП "Рособоронэкспорт", в 2007-2009 годах - гендиректором ЗАО "РусСпецСталь", с июля по октябрь 2012 года - вице-губернатором Свердловской области.

С 2012 года являлся главой Нижнего Тагила.