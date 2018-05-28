Главные новости
В РоссииГубернатор Магаданской области ушел в отставкуВ миреСпасший ребенка в Париже выходец из Мали получил французское гражданствоВ миреКанада решила лишить гражданства родившегося в Торонто сына российских разведчиков
В России

Губернатор Магаданской области ушел в отставку

Есть обновление от 14:07

Временно исполняющим обязанности главы региона назначен мэр Нижнего Тагила Сергей Носов

Губернатор Магаданской области ушел в отставку
Губернатор Магаданской области Владимир Печеный
Фото: ТАСС, Егор Алеев

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Магаданской области Владимира Печеного, сообщает пресс-служба Кремля.

Как следует из указа главы государства, Печеный уходит в отставку по собственному желанию.

Временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области назначен Сергей Носов. Как уточняет "Коммерсантъ", речь идет о мэре Нижнего Тагила.

В пресс-службе Кремля сообщили, что Путин провел рабочую встречу с Сергеем Носовым, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области.

Ранее в понедельник о своей отставке сообщил глава Якутии Егор Борисов.

Сергей Константинович Носов родился 17 февраля 1961 года в Магнитогорске Челябинской области, в 1983 году окончил Магнитогорский горно-металлургический институт имени Г.И.Носова, в 1994 году - академию народного хозяйства РФ при правительстве РФ.

В 1983-1998 годах работал на Магнитогорском металлургическом комбинате подручным сталевара, мастером, замначальника цеха, начальником кислородно-конвертерного цеха и заместителем гендиректора ММК по производству и инвестициям.

В 1998-2002 годах являлся первым заместителем гендиректора, затем гендиректором Нижнетагильского металлургического комбината (НТМК), в 2002-2005 годах - управляющим директором НТМК, управляющим директором Западно-Сибирского металлургического комбината (Новокузнецк), руководителем дирекции промышленной площадки НТМК, вице-президентом по технической политике "ЕвразХолдинга".

В 2006-2007 годах был советником заместителя гендиректора ФГУП "Рособоронэкспорт", в 2007-2009 годах - гендиректором ЗАО "РусСпецСталь", с июля по октябрь 2012 года - вице-губернатором Свердловской области.

С 2012 года являлся главой Нижнего Тагила.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Владимир Путин, Магаданская область, Владимир Печеный
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Суд арестовал главу МЧС Кузбасса по делу о пожаре в "Зимней вишне"Суд арестовал главу МЧС Кузбасса по делу о пожаре в "Зимней вишне"
По данным следствия, Мамонтов с 2017 года не проверял соблюдение требований пожарной безопасности в торговом центреПодробнее
 Губернатор Магаданской области ушел в отставкуГубернатор Магаданской области ушел в отставку
Временно исполняющим обязанности главы региона назначен мэр Нижнего Тагила Сергей НосовПодробнее
 Глава Якутии ушел в отставкуГлава Якутии ушел в отставку
Егор Борисов сообщил в инстаграмме, что ушел по собственному желаниюПодробнее
 Бизнесмен Борис Минц уехал в Лондон с сыновьямиБизнесмен Борис Минц уехал в Лондон с сыновьями
Сыновья Минца перевезли в Великобританию свои семьиПодробнее
Легкомоторный самолет разбился в Волгоградской областиЛегкомоторный самолет разбился в Волгоградской области
Пилот самолета погиб на местеПодробнее
 Очередная "прямая линия" с Путиным выйдет 7 июняОчередная "прямая линия" с Путиным выйдет 7 июня
Президент в прямом эфире ответит на вопросы гражданПодробнее
 Обвиняемый по делу "Зимней вишни" глава МЧС Кузбасса подал рапорт об увольненииОбвиняемый по делу "Зимней вишни" глава МЧС Кузбасса подал рапорт об увольнении
Срок задержания Александра Мамонтова продлен до 72 часовПодробнее
 Главе ГУ МЧС по Кемеровской области предъявили обвинение после пожара в "Зимней вишне"Главе ГУ МЧС по Кемеровской области предъявили обвинение после пожара в "Зимней вишне"
Его обвиняют в халатности и растратеПодробнее
 Путин заявил о желании РФ улучшить отношения с США вопреки ограниченным контактамПутин заявил о желании РФ улучшить отношения с США вопреки ограниченным контактам
Президент России отметил, что санкции Запада демонстрируют разрушение системы сотрудничества, которая создавалась десятилетиямиПодробнее
 Минобороны заявило, что фигурирующие у Bellingcat офицеры РФ были давно уволеныМинобороны заявило, что фигурирующие у Bellingcat офицеры РФ были давно уволены
В докладе исследовательской группы утверждается, что в переправке "Бука" из РФ в Донбасс участвовали российские офицерыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Забег зомби-ран в Сокольниках11 фото
26 мая
Забег зомби-ран в Сокольниках
Фотохроника 25 мая6 фото
25 мая
Фотохроника 25 мая
Лучшие фото недели11 фото
25 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииГубернатор Магаданской области ушел в отставкуВ миреСпасший ребенка в Париже выходец из Мали получил французское гражданствоВ миреКанада решила лишить гражданства родившегося в Торонто сына российских разведчиковВ миреПольша предложила разместить у себя постоянную военную базу СШАМосква"МегаФон" обязался запустить 5G в Москве к 2022 годуВ РоссииГлава Якутии ушел в отставку

Счета группы "Сумма" арестованы в рамках дела в отношении ее владельца

О наложенном аресте сообщила в суде Виктория Цирюлик - адвокат Зиявудина Магомедова Подробнее

Суд арестовал главу МЧС Кузбасса по делу о пожаре в "Зимней вишне"

Суд арестовал главу МЧС Кузбасса по делу о пожаре в "Зимней вишне"По данным следствия, Мамонтов с 2017 года не проверял соблюдение требований пожарной безопасности в торговом центре Подробнее

К ЧМ-2018 в парке Сокольники появится гигантская вувузела

Президент Италии поручил формирование правительства экономисту Коттарелли

Генсек НАТО призвал Россию признать ответственность за крушение MH17

Приговор обвиняемому в шпионаже украинцу Сущенко огласят 4 июня

Средняя посещаемость матчей РФПЛ в сезоне-2017/18 составила почти 14 тыс. человек

Руководитель Рособрнадзора призвал не критиковать ЕГЭ до завершения экзаменов

МИД РФ поддержал закон о контрсанкциях

В Петербурге предъявлено обвинение священнику и его жене по делу о гибели ребенка от ВИЧ

Косачев заявил об аннулировании его визы в США

Более половины россиян сочли выполнимыми большинство целей майского указа Путина

Суд снял арест с имущества однофамильца экс-вице-премьера Дагестана

Палестинского лидера Махмуда Аббаса выписали из больницы

Губернатор Магаданской области ушел в отставку

Губернатор Магаданской области ушел в отставкуВременно исполняющим обязанности главы региона назначен мэр Нижнего Тагила Сергей Носов Подробнее

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на севере Монголии

Суд поддержал застройщика в споре с мэрией Уфы по расселению горожан

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru