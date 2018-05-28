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В Петербурге предъявлено обвинение священнику и его жене по делу о гибели ребенка от ВИЧ

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу сообщило о завершающей стадии расследования уголовного дела в отношении родителей несовершеннолетней девочки, скончавшейся от последствий запущенной ВИЧ-инфекции.

Уголовное дело расследовалось в отношении 53-летнего местного жителя и его 55-летней супруги. Они обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и статьей 125 УК РФ (оставление в опасности).

"13 мая 2016 года девочка была госпитализирована в реанимацию детской больницы в крайне тяжелом состоянии, однако, несмотря предпринятые врачами меры по ее лечению, 26 августа 2017 года скончалась от тяжелого иммунодефицита и других сопутствующих заболеваний, что явилось результатом отказа ее приемных родителей родителями от своевременного лечения. В настоящее время расследование уголовного дела находится на завершающем этапе, планируется направление материалов уголовного дела в прокуратуру с обвинительным заключением", - говорится в сообщении СКР.

Из материалов уголовного дела следует, что обвиняемые 14 апреля 2011 года удочерили 4-летнюю девочку, состоящую с мая 2007 года на диспансерном учете в СПб ГБУЗ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями", о чем они достоверно знали.

"В сентябре 2007 года девочке был установлен диагноз "ВИЧ-инфекция", после чего она регулярно проходила медицинское обследование и осматривалась врачами центра СПИД. В марте 2013 года у нее были выявлены показания для назначения АРВТ (антиретровирусная терапия). "Обвиняемый был проконсультирован врачами о необходимости начала применения АРВТ с целью лечения "ВИЧ-инфекции" у его приемной дочери. Однако обвиняемые не являлись в центр СПИД с приемной дочерью, и не предоставляли ее на обследование", - отмечает следствие.

В марте 2014 года врачи центра СПИД вновь провели обследование девочки, по результатам которого было установлено значительное прогрессирование заболевания на фоне несвоевременного лечения, что ставило в дальнейшем под угрозу ее жизнь и здоровье. "В связи с этим было принято решение о применении АРВ в условиях больницы, отчего обвиняемый отказался, но после длительных уговоров врачей дал свое согласие", - подчеркивает СКР.

В мае 2015 года девочка была госпитализирована в детскую больницу с пневмонией. "При этом обвиняемая не сообщила врачам ее установленный диагноз "ВИЧ-инфекция". Несмотря на это, девочка с признаками крайне тяжелого иммунодефицита на фоне несвоевременного применения АРВТ была направлена другую больницу, где ей было начато лечение. 19 июня 2015 года обвиняемая отказалась от продолжения стационарного лечения и с ребенком покинула больницу, нарушив непрерывное ежедневное лечение, которое должно было продолжаться в течение всей ее жизни", - говорится в пресс-релизе СКР.

В дальнейшем обвиняемые не представляли приемную дочь на медицинское обследование и не лечили ее.

Как сообщалось, 26 августа 2017 года после длительной болезни в Петербурге от ВИЧ скончался ребенок, живший в приемной семье священника. По данным СКР города, приемные родители намеренно уклонялись от лечения девочки. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Родители девочки не имеют процессуального статуса.

Ранее глава комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков сообщал, что после гибели ребенка также была проведена проверка действий органов опеки, нарушений не выявлено.

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Теги: Петербург
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