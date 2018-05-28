Руководитель Рособрнадзора призвал не критиковать ЕГЭ до завершения экзаменов

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов призвал СМИ, политиков и общественников не критиковать единый государственный экзамен до окончания основной волны ЕГЭ.

"Пожалуйста, соблюдайте "месяц тишины", мы просим поддержать его и политических, и общественных деятелей, социологов. ЕГЭ и государственную итоговую аттестацию по всей стране сдают сотни тысяч учащихся, и любые негативные высказывания, как вы понимаете, только нагнетают обстановку", - сказал Кравцов на съезде региональных детских омбудсменов в понедельник.

Нейтральный информационный фон, по мнению Кравцова, должен помочь родителям и детям бороться со стрессом.

Глава Рособрнадзора также обратился к уполномоченным по правам ребенка с просьбой следить за процедурой ЕГЭ и в случае нарушений сообщать напрямую в Рособрнадзор по телефонам "горячей линии".

В понедельник в России началась основная волна ЕГЭ, она продлится до 2 июля. В испытаниях в общей сложности примут участие порядка 730 тысяч выпускников российских школ - это почти на 30 тысяч больше, чем в прошлом году.