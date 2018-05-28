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Путин назначил Айсена Николаева врио главы Якутии

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Якутии Айсена Николаева.

Соответствующий указ глава государства подписал в понедельник, 28 мая.

Ранее о своей отставке в своем инстаграме сообщил теперь уже бывший глава республики Егор Борисов. По его словам, он принял осознанное решение о прекращении своих полномочий, понимая, что ротация кадров должна происходить на любом уровне.

Кроме того, сегодня в отставку ушел губернатор Магаданской области.

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Теги: Якутия, Айсен Николаев
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