Путин назначил Айсена Николаева врио главы Якутии

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Якутии Айсена Николаева.

Соответствующий указ глава государства подписал в понедельник, 28 мая.

Ранее о своей отставке в своем инстаграме сообщил теперь уже бывший глава республики Егор Борисов. По его словам, он принял осознанное решение о прекращении своих полномочий, понимая, что ротация кадров должна происходить на любом уровне.

Кроме того, сегодня в отставку ушел губернатор Магаданской области.