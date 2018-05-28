Большой театр, ГМИИ и 22 олимпийских чемпиона вступились за владельца "Суммы"

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Директор Большого театра и более двух десятков олимпийских чемпионов просят Тверской суд Москвы не продлевать арест владельцу группы компаний "Сумма" Зиявудину Магомедову, передает корреспондент "Интерфакса".

"Просим приобщить письмо директора Большого театра в Тверской суд Москвы: он просит не избирать столь жесткую меру пресечения Зиявудину Гаджиевичу, который является членом попечительского совета театра и на денежные средства которого были восстановлены стены театра", - заявила адвокат Магомедова Мария Белявская на заседании суда в понедельник, где рассматривается вопрос о продлении ареста бизнесмену.

Защита предпринимателя также представила суду письма и обращения от Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Российской государственной библиотеки и ряда других учреждений науки и культуры, в которых говорится о различных проектах, финансировавшихся Магомедовым.

"Также просим приобщить обращение 22 олимпийских чемпионов о том, чтобы Зиявудина Гаджиевича не лишали свободы. Они характеризуют его как человека исключительно порядочного, который вложил в спорт денежные средства, позволившие выступать спортсменам и занимать первые места на соревнованиях по многим видам единоборств", - заключила Белявская.

Все указанные документы суд приобщил к делу в качестве характеризующих Магомедова материалов.

Следствие просит оставить под стражей Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда, а также бывшего директора компании "Интекс", входящей в группу "Сумма", Артура Максидова под стражей до 5 августа - на этот же срок продлен срок расследования.

Ранее в понедельник в рамках дела Магомеда были арестованы счета группы "Сумма".