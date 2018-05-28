Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил распределение обязанностей между своими заместителями в правительстве нового созыва.

"Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов будет отвечать за весь комплекс вопросов финансово-экономической политики, в том числе национальный проект по развитию малого и среднего бизнеса и поддержке предпринимательской инициативы", - говорится в документе.

Также в сферу его обязанностей войдет реализация национальных программ в сферах развития международной кооперации и экспорта, повышения производительности труда и поддержки занятости. К полномочиям Силуанова добавляются государственное регулирование производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Вице-премьер Максим Акимов будет курировать выполнение национальной программы "Цифровая экономика" и национального проекта по созданию безопасных и качественных автодорог, следует из документа. Кроме того, среди его полномочий будет цифровизация государственного управления, в том числе вопросы предоставления госуслуг. Акимов будет отвечать за вопросы транспорта, связи, инноваций, вопросы, связанные с недвижимостью и интеллектуальной собственностью.

Вице-премьер Алексей Гордеев будет отвечать за сельское хозяйство и агропромышленный комплекс, биотехнологии и рыболовство, лесное хозяйство и лесопромышленный комплекс, природопользование, охрану окружающей среды и экологический надзор, говорится в документе. Также за Гордеевым закреплена работа по выполнению национального проекта в сфере экологии.

Вице-премьер Дмитрий Козак будет отвечать за промышленность и топливно-энергетический комплекс, техническое регулирование и технологический надзор.

Вице-премьер Татьяна Голикова в новом правительстве РФ будет отвечать за реализацию нацпрограмм по демографии, здравоохранению, образованию и науке.

Вице-премьер Ольга Голодец будет отвечать за культуру, спорт и туризм.

Вице-премьер Константин Чуйченко будет отвечать за планирование работы кабинета министров и контроль за исполнением его решений. Он также будет курировать вопросы деятельности органов юстиции и правоохранительных органов, отвечать за взаимодействие с органами судебной власти и прокуратуры. Помимо этого Чуйченко займется госполитикой в сфере массовых коммуникаций и СМИ.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко в рамках реализации соответствующего национального проекта будет отвечать за вопросы жилья и городской среды. В сферу компетенции Мутко также будет входить строительство и ЖКХ, жилищная политика, развитие регионов. Кроме того, он будет отвечать за "сотрудничество с республиками Абхазия и Южная Осетия, национальную политику и национальные отношения в целом".

Вице-премьер РФ Юрий Борисов в новом составе правительства будет отвечать за вопросы деятельности оборонно-промышленного комплекса.

Вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в новом правительстве продолжит заниматься социально-экономическим развитием Дальнего Востока. Кроме того, в его полномочия войдет развитие российской Арктики.

В свою очередь пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова заявила, что "фактически распределение полномочий вице-премьеров - это распределение ответственности вице-премьеров за выполнение национальных программ проектов, определенных "майским указом" президента. По ее словам, главная задача, которая поставлена Путиным перед кабинетом министров, это достижение тех показателей, которые содержатся в указе.

Ранее в мае стало известно, кто займет посты вице-премьеров, а также об изменениях в структуре правительства. Позже был назван новый состав кабмина.