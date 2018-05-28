Утечка серной кислоты на железнодорожной станции в Пскове ликвидирована

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники спецслужб ликвидировали утечку серной кислоты, произошедшую в понедельник на железнодорожной станции "Псков-Товарный", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Октябрьской железной дороги (филиал ОАО "РЖД").

"Утечка была ликвидирована оперативно, в течение часа", - рассказал собеседник агентства. Он добавил, что из-за небольшой концентрации кислоты угрозы окружающей среде нет. Движение составов не задерживалось.

Ранее в понедельник сообщалось, что в 13.50 по московскому времени в цистерне емкостью 60 тонн, следовавшей по маршруту Новополоцк - Новгород, была обнаружена утечка серной кислоты. Было установлено, что происшествие связано с высокой температурой воздуха.