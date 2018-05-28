Братьев Магомедовых оставили под арестом до августа

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы до начала августа оставил под стражей владельца группы компаний "Сумма" Зиявудина Магомедова, обвиняемого в организации преступного сообщества и особо крупных хищениях бюджетных средств, передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд приходит к выводу о том, что ходатайство органов следствия подлежит удовлетворению. (...) Суд постановил: продлить срок содержания под стражей в отношении Магомедова до 5 августа 2018 года", - огласил решение судья Алексей Криворучко.

На тот же срок, согласно постановлению, арест продлен брату бизнесмена Магомеду Магомедову и бывшему директору компании "Интекс", входящей в группу "Сумма", Артуру Максидову.

Суд согласился с доводами следствия о том, что, находясь на свободе, обвиняемые, могут скрыться - в том числе за границу, попытаться уничтожить доказательства и подкупить свидетелей, а также иным образом воспрепятствовать расследованию.

Сам Магомедов в ходе заседания заявил, что предъявленное ему обвинение "не выдерживает никакой критики" и что он гордится своей работой в группе "Сумма".

Братья Магомедовы обвиняются в создании преступного сообщества, шести эпизодах особо крупных хищений и растрате (ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Магомеду Магомедову также инкриминируется незаконное приобретение и хранение оружия (ч. 2 ст. 222 УК РФ). Максидову предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и одном эпизоде мошенничестве.

По версии следствия, бизнесмены организовали хищение около 2,5 млрд рублей бюджетных средств.

Ранее в понедельник суд арестовал счета группы "Сумма" по этому делу.