Следствие попросило ограничить Серебренникову срок ознакомления с материалами дела

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Следствие попросило об ограничении срока ознакомления с материалами уголовного дела художественному руководителю "Гоголь-центра", режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела "Седьмой студии", обвиняемым в хищении бюджетных средств.

"В суд поступило ходатайства следствия об ограничении срока ознакомления с материалами уголовного дела в отношении Серебренникова до 29 июня", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева в понедельник. По ее словам, аналогичные ходатайства поступили в отношении других фигурантов дела "Седьмой студии". Рассмотрение материалов назначено на 29 и 30 мая.

Получение соответствующих уведомлений "Интерфаксу" подтвердили адвокат бывшего генпродюсера "Седьмой студии" Алексея Малобродского Ксения Карпинская и защитник бывшего руководителя департамента государственной поддержки искусства Минкультуры России, директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум Ирина Поверинова.

Со своей стороны, адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов сообщил агентству, что его с подзащитным не уведомляли о судебном заседании.

Серебренников, Малобродский, Апфельбаум а также экс-гендиректор организации Юрий Итин, бывший главбух "Седьмой студии" Нина Масляева и генпродюсер Екатерина Воронова обвиняются в хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных основанной Серебренниковым "Седьмой студии" в 2011-2014 годах на проект "Платформа".

Все фигуранты, кроме находящегося под подпиской о невыезде Малобродского и уехавшей за границу Вороновой, находятся под домашним арестом.