Серебренников должен будет ознакомиться с материалами уголовного дела до 19 июля

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы ограничил срок ознакомления с материалами уголовного дела до 19 июля художественному руководителю "Гоголь-центра", режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому в хищении бюджетных средств, передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд постановил: установить срок ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемому Серебренникову до 19 июля", - огласила решение судья Наталия Дударь.

Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство следствия, которое просило установить срок ознакомления с материалами дела Серебренникову и его адвокатам до 29 июня, и согласился с позицией прокурора, предложившего ограничить срок 19 июля.

Также в среду, в 14:00, Басманный суд рассмотрит аналогичное ходатайство в отношении бывшего руководителя департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум.

Вопрос об ограничении сроков ознакомления с материалами дела еще двоим фигурантам так называемого дела "Седьмой студии" - бывшему генпродюсеру организации и экс-директору "Гоголь-центра" Алексею Малобродскому, а также бывшему гендиректору Юрию Итину суд рассмотрит 1 июня.

Обвиняемым инкриминируется хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных основанной Серебренниковым автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия" в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа".

Следственные действия по делу были завершены в январе 2018 года, однако ознакомление фигурантов с материалами расследования, объем которых составляет 258 томов, следствие начало весной, поскольку до этого с ними знакомилась потерпевшая сторона - министерство культуры России.

Все обвиняемые, кроме Малобродского, находятся под домашним арестом. Экс-директор "Гоголь-центра" ранее был заключен под стражу, однако 10 мая его госпитализировали из Басманного суда с подозрением на инфаркт, после чего следствие изменило ему меру пресечения на подписку о невыезде.