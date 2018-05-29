Координатор штаба Навального в Челябинске оказался адептом "Свидетелей Иеговы"

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции изъяли из квартиры 21-летнего жителя Челябинска экстремистскую литературу, оперативные мероприятия проводились у него в рамках уголовное дела по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

"Кроме того найдены документы и сертификаты, подтверждающие членство мужчины в организации, запрещенной решением Верховного суда РФ и признанной на территории страны экстремисткой", - говорится в сообщении.

Изъятое направлено на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В свою очередь информированный источник уточнил агентству, что обыск проводился в квартире координатора штаба Навального в Челябинске Бориса Золотаревского, который был одним из организаторов проходившего 5 мая несанкционированного шествия.

"Из его квартиры изъято несколько десятков книг, изданных "Свидетелями Иеговы". Кроме того, обнаружен сертификат, выданный Золотаревскому по окончании религиозных курсов этой организации", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, по его информации, ранее Золотаревский писал заявление о замене прохождения службы в армии по призыву на альтернативную по религиозным соображениям.

Золотаревский сейчас отбывает 25 суток ареста в спецприемнике УМВД Челябинска. Он был задержан 5 мая за нарушения порядка проведения шествия.

Верховный суд Москвы 20 апреля 2017 по иску Минюста РФ признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России.