Координатора челябинского штаба Навального задержали на выходе из спецприемника УМВД

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Координатора штаба Алексея Навального в Челябинске Бориса Золотаревского задержали в среду в рамках ранее возбужденного уголовного дела о хулиганстве, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального управления МВД.

"С фигурантом проводятся оперативно-следственные мероприятия в рамках ранее возбужденного уголовного дела по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти, исполняющему обязанности по охране общественного порядка)", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он уточнил, что в среду Золотаревский был освобожден из спецприемника УМВД Челябинска, где отбывал 25 суток административного ареста за нарушение правил проведения шествия.

Адвокат Андрей Лепехин пояснил агентству, что с Золотаревским работают сотрудники подразделения полиции по борьбе с экстремизмом. "Он позвонил мне и сообщил, что на выходе из спецприемника к нему подошли сотрудники отдела по борьбе с экстремизмом и попросили пройти с ними. Сейчас они находятся в квартире Золотаревского, там идет обыск", - рассказал адвокат.

Он добавил, что в настоящее время подзащитному не предъявлен какой-либо статус по уголовному делу. "Пока он ни в каком статусе не проходит по этому головному делу", - сказал Лепехин.

Ранее на этой неделе полицейские провели обыск по месту жительства Золотаревского и изъяли литературу, включенную в список экстремистских материалов. Кроме того, у него были найдены документы и сертификаты, подтверждающие причастность к запрещенной в РФ организации "Свидетели Иеговы". Изъятое направлено на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

С 6 по 30 мая Золотаревский отбывал в спецприемнике УМВД административный арест за нарушение порядка проведения шествия после прошедшей 5 мая в Челябинске несанкционированной акции сторонников Навального.