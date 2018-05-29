Кабмин РФ предложил запретить НКО-иноагентам участие в антикоррупционной экспертизе

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Правительство России предлагает ввести ряд запретов на участие в антикоррупционной экспертизе для НКО-иноагентов и отдельных категорий граждан РФ - соответствующий законопроект внесен в Госдуму во вторник.

Согласно проекту закона, размещенному в базе данных нижней палаты парламента, "не допускается участие в проведении независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов): граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость; граждан, уволенных в связи с утратой доверия".

Аналогичные запреты вводятся для международных и иностранных организаций, а также некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Поправки вносятся в статью 5 действующего федерального закона "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов".

Как отмечается в пояснительной записке, законопроектом предлагается ограничить в получении официального статуса независимого эксперта, аккредитованного Минюстом России, ряд категорий физических и юридических лиц.

"Недопущение возможности влияния указанных юридических лиц (НКО-иноагентов - ИФ) на социальные и политические институты российского общества рассматривается как один из приоритетов в деятельности органов государственной власти, направленных на защиту основ конституционного строя, нравственности, прав и законных интересов российских граждан, национальных интересов РФ, обороноспособности и безопасности государства и поддержание общественного порядка", - говорится в сопроводительных материалах.

Правительство считает, что законопроект будет способствовать совершенствованию организации работы по аккредитации юридических и физических лиц для проведения в качестве независимых экспертов антикоррупционной экспертизы.