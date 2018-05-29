Сухум и Дамаск установили дипотношения

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Республика Абхазия и Сирийская Арабская Республика во вторник объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами на уровне посольств. Об этом говорится в заявлении абхазского президента Рауля Хаджимбы, переданном в "Интерфакс".

Это "отражает их общее стремление развивать отношения во всех областях", отмечается в заявлении абхазского президента.

В нем говорится, что "этому событию предшествовала большая работа Министерства иностранных дел Республики Абхазия, Посольства Абхазии в Москве, других ведомств Республики Абхазия, состоялись взаимные поездки абхазских и сирийских официальных лиц, были установлены тесные контакты".

Накануне, 28 мая,. состоялась трехсторонняя встреча послов Республики Абхазия, Сирийской Арабской Республики и Республики Южная Осетия в РФ, в ходе которой послы согласовали текст и дату выхода коммюнике, обменялись соответствующими нотами.

"Мы высоко ценим этот шаг руководства Сирийской арабской республики и уверены, что наши отношения будут развиваться в духе взаимного уважения и сотрудничества. Убежден, что в ближайшее время на сирийской земле наступит спокойствие и ее народ приступит к мирной жизни", - говорится в заявлении.