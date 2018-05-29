Сирия установила дипотношения с Южной Осетией

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Южная Осетия и Сирия объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между странами, сообщили во вторник в югоосетинском МИД.

В коммюнике, опубликованном на официальном сайте внешнеполитического ведомства, говорится, что "Республика Южная Осетия и Сирийская Арабская Республика, подтверждая свою приверженность основополагающим принципам международного права, объявляют о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами на уровне посольств с даты опубликования настоящего Коммюнике".

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил журналистам, что взаимное признание независимости и установление дипломатических отношений между республикой и Сирией - это важное историческое событие.

"Новые друзья нужны каждому, а тем более странам, которые оказались в тяжелых условиях, столкнулись с военной агрессией и терроризмом. Установление дипломатических отношений между нашими странами, уверен, будет полезным народам Сирии и Южной Осетии", - сказал он.

Глава государства выразил признательность руководству Сирии и лично президенту Башару Асаду за признание независимости Южной Осетии.

"Мы готовы налаживать самые тесные политические, экономические и культурные связи, развивать гуманитарное сотрудничество. Признание независимости Южной Осетии со стороны Сирии - продолжение того необратимого процесса, который был начат в 2008 году нашим стратегическим партнером Российской Федерацией. Уверен, что с каждым годом все больше стран станут учитывать политические реалии, сложившиеся в Закавказье", - отметил Бибилов.

Ранее стало известно, что дипотношения установили Абхазия и Сирия.