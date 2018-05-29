Лавров заявил об отсутствии в повестке ответных мер против украинских СМИ

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Россия не предпринимает никаких ответных мер против украинских журналистов в ответ на действия Киева в отношении российских СМИ и журналистов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы не ограничиваем ничего. На Украине практически закрыты и запрещены все российские средства массовой информации, журналистов выгоняют, не пускают, ни шатко ни валко расследуются неприемлемые случаи, когда журналисты погибают от действий, вызывающих много вопросов. Но у нас никаких ответных мер в отношении украинских журналистов, либо других, не принимается", - сказал Лавров во вторник, отвечая на вопросы Академии управления при президенте Белоруссии.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, "представители украинских СМИ достаточно резко не только пишут и освещают происходящее в России, достаточно агрессивно выступают и когда мы проводим пресс-конференции, куда они приглашаются, и мы никого не отлучаем от общения с МИДом, от аккредитации при МИД".

Лавров считает возможным обеспечить свободу массовых коммуникаций и выявлять те угрозы, которые может нести Интернет-пространство.

"Вполне можно обеспечивать свободу в сфере массовых коммуникаций, но выявляя случаи, которые, действительно, могут нести в себе угрозу безопасности твоей страны, угрозы ее нравственным ценностям", - сказал он.

Лавров отметил, что такие случаи есть - и террористы используют Сеть.

"Это очень сложный вопрос, я не профессионал. Но, уверен, что профессионалы должны найти возможность минимизировать риски для использования террористами соцсетей и других возможностей цифровых технологий, и при этом не ущемлять права нормальных граждан в сфере свободного общения", - заявил глава МИД РФ.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала 15 мая в Киеве руководителя "РИА Новости-Украина" Вышинского, имеющего двойное гражданство Украины и России. Вечером в этот день ему объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по части 1 статьи 111 - "государственная измена" - Уголовного кодекса Украины. 17 мая Херсонский суд арестовал Вышинского на два месяца.