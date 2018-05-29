Украинский суд перенес рассмотрение апелляции на арест журналиста Вышинского на 1 июня

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Апелляционный суд Херсонской области отложил на 1 июня рассмотрение апелляции на арест руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, сообщила агентству "Интерфакс" пресс-секретарь базирующейся в Киеве прокуратуры автономной республики Крым Татьяна Тихончик.

"В связи с неявкой адвоката судебное заседание перенесено на 1 июня", - сказала Тихончик.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала 15 мая в Киеве руководителя "РИА Новости-Украина" Вышинского, имеющего двойное гражданство Украины и России. Вечером в этот день ему объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по части 1 статьи 111 - "государственная измена" - Уголовного кодекса Украины. 17 мая Херсонский суд арестовал Вышинского на два месяца.

По версии украинского следствия, "Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" для подрывной деятельности против Украины в 2014 году без предусмотренной законом Украины "Об информационных агентствах" государственной регистрации создало "Российское информационное агентство Новости-Украина", с помощью которого в течение нескольких лет распространялась искаженная информация о событиях в стране.

В Кремле действия силовых структур Украины назвали возмутительными, в Госдума обвинила Киев в посягательстве на свободу слова и потребовала освободить журналиста.