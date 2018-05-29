Столица Крыма частично осталась без стационарной телефонной связи

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Абоненты государственного унитарного предприятия "Крымтелеком" частично остались без стационарной телефонной связи во вторник в Симферополе из-за аварии, сообщило министерство внутренней политики, информации и связи Крыма.

"В частности, связи нет в районе улицы Севастопольской - от парка имени Шевченко до улицы Козлова (густонаселенный район в центральной части города - ИФ). В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы", - сказано в пресс-релизе.

Мининформ республики принимает звонки по телефону "горячей линии": +7 978 000 06 82.