Короткий номер "скорой" перестал работать в Симферополе из-за хищения кабеля

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Хищение телефонного кабеля привело к невозможности с раннего утра четверга принимать вызовы "скорой помощи" по номеру "103" в столице Крыма, сообщает министерство здравоохранения республики.

"С 04:00 по московскому времени не обеспечивается прием вызовов скорой медицинской помощи "Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи" по причине хищения телефонного кабеля в зоне ответственности ГУП "Крымтелеком"", - говорится в сообщении Минздрава.

"Просьба звонить по номеру телефона "112", а также по номерам +7 978 941-58-69, +7978 941-58-71, +7978 941-58-72", - отмечает пресс-служба профильного ведомства. Также можно обращаться напрямую на подстанцию скорой медпомощи или непосредственно в организацию, оказывающую первичную медико-санитарную помощь.