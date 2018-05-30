Семь вагонов с углем сошли с рельсов в Кузбассе

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Следственные органы СКР выясняют обстоятельства схода семи грузовых вагонов на железнодорожной станции в городе Осинники Кемеровской области, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Западно-Сибирского Следственного управления СКР на транспорте в среду.

Отмечается, что сход вагонов произошел во вторник вечером.

"Вчера на путях не общего пользования сошли семь вагонов с углем. При этом немного была повреждена инфраструктура, жертв и пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время последствия схода вагонов устранены. Следствием проводится проверка, которая установит причину схода вагонов и сумму ущерба.