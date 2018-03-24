В России

Грузовые вагоны сошли с рельсов в Мурманской области

Изменен порядок отправления пассажирских поездов

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Сход грузовых вагонов произошел близ железнодорожной станции Выходной в Мурманской области, сообщает региональный главк МЧС.

Инцидент произошел около 00:00 мск на 1427 километре участка Октябрьской железной дороги. Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области, всего с путей сошли десять вагонов.

В результате происшествия пострадавших нет, однако вносятся изменения в порядок отправления пассажирских поездов.

"Убытие пассажиров поездов N143 Мурманск-Вологда и N21 Мурманск-Санкт-Петербург (отправление из Мурманска по расписанию в 06.15 и 09.40 мск - ИФ) спланировано автобусами до станции Магнетиты и далее по маршруту", - отмечают в мурманском главке МЧС.

Теги: Россия, Мурманская область
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