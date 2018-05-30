Danone подал в суд на блогера, не обнаружившего молока в детском питании компании

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - АО "Данон Россия" (принадлежит группе компаний Danone) направило иск в Арбитражный суд Красноярского края с требованиями признать сведения, распространенные красноярским общественником в соцсетях, не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию, отмечается в сообщении пресс-службы суда.

"В декабре прошлого года красноярец Игорь Болбат опубликовал в социальных сетях результаты своего исследования детского питания, в частности молока "Тема". По мнению общественника, в продукции этой марки отсутствует молочный жир", - говорится в пресс-релизе.

Исследование проводилось с помощью бытового прибора, определяющего наличие и концентрацию молочных или растительных жиров в продуктах питания. Кроме того, общественник сообщил, что имеются сведения об отравлении продукцией с изображением торговой марки "Тема".

"Компания требует обязать ответчика удалить недостоверную информацию и опубликовать опровержение сведений, не соответствующих действительности, взыскать 50 тыс. рублей компенсации репутационного ущерба", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, суд пока оставил без движения данное заявление, поскольку истец предоставил не все необходимые документы.

Французская Danone владеет в РФ 16 предприятиями. Выручка "дочки" Danone в России в 2016 году составила 53,6 млрд рублей против 45,7 млрд рублей в 2015 году. Компания выпускает продукцию под брендами Danone, "Активиа", "Растишка", "Даниссимо", "Простоквашино", "Смешарики" и др.