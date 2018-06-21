Россельхознадзор собрался запретить продукцию подмосковного завода Danone

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Россельхознадзор обнаружил нарушения в ООО "Данон Индустрия" ("дочка" Danone) в Чеховском районе Московской области и планирует запретить поставки его продукции в ЕАЭС.

Как сообщила журналистам пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано, в ходе проверки было установлено, что сырое молоко зачастую принимается с нарушением сроков его доставки - более 36 часов с момента производства, кроме того, на молоко, не прошедшее входной контроль, предприятие не всегда оформляет возвратные ветеринарные свидетельства или оформляет их спустя несколько дней или месяцев.

Так, 12 марта на предприятие поступило сырое молоко из подмосковного хозяйства, а входной контроль показал, что в нем были антибиотики. Были составлены акт о расхождении качественных показателей молока и акт возврата молочного сырья, однако возвратное ветеринарное свидетельство было оформлено только спустя месяц. К тому же проверка показала, что опасное молоко в хозяйство не возвращалось.

Кроме того, сообщила Мелано, проверяющие установили и факты приемки молока с антибиотиками. Это произошло, к примеру, 17 апреля при поступлении молока из совхоза "Архангельский". "Более того, в двух пробах готовой молочной продукции производства ООО "Данон Индустрия" установлено несоответствие по антибиотикам тетрациклиновой группы", - сказала она.

В числе нарушений также - допуск к оформлению возвратных ветеринарных свидетельств на сырое молоко неуполномоченных операторов цеха приемки, при оформлении этих документов не всегда указывается основание отказа от приемки молока, прием и переработка молока, которое поступает из хозяйств, неблагополучных по лейкозу.

В связи с выявлениями антибиотиков в готовых молочных изделиях продукция предприятия поставлена под усиленный лабораторный контроль. "Выявленные систематические нарушения технологических процессов при производстве готовой молочной продукции, несоблюдение внутренних процедур, а также несоответствие сырья требованиям техрегламентов ЕАЭС несет угрозу здоровью потребителей этой продукции", - считает Мелано.

В связи с этим Россельхознадзор рассматривает возможность введения ограничений на поставку продукции предприятия в страны ЕАЭС, сказала она. В адрес ООО "Данон Индустрия" направлено уведомление о возбуждении дела об административном правонарушении. В ветслужбу Московской области готовится обращение с просьбой принять меры по недопущению выявленных нарушений.

ООО "Данон Индустрия" - не первое предприятие "Данон Россия", к которому у Россельхознадзора есть претензии. Так, антибиотики были обнаружены и в продукции молочного комбината "Волгоградский", за что на предприятие был наложен штраф. Danone оспорил действия Россельхознадзора в суде. Разбирательство пока продолжается.

В настоящее время у Danone в России 16 предприятий. В 2016 году выручка компании в РФ выросла до 53,6 млрд рублей против 45,7 млрд рублей годом ранее. Чистая прибыль составила 78,2 млн рублей против 1,4 млрд рублей чистого убытка в 2015 году.

Глобальная выручка Danone в 2016 году сократилась на 2,1%, до 21,9 млрд евро.