В России

Россельхознадзор собрался запретить продукцию подмосковного завода Danone

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Россельхознадзор обнаружил нарушения в ООО "Данон Индустрия" ("дочка" Danone) в Чеховском районе Московской области и планирует запретить поставки его продукции в ЕАЭС.

Как сообщила журналистам пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано, в ходе проверки было установлено, что сырое молоко зачастую принимается с нарушением сроков его доставки - более 36 часов с момента производства, кроме того, на молоко, не прошедшее входной контроль, предприятие не всегда оформляет возвратные ветеринарные свидетельства или оформляет их спустя несколько дней или месяцев.

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Так, 12 марта на предприятие поступило сырое молоко из подмосковного хозяйства, а входной контроль показал, что в нем были антибиотики. Были составлены акт о расхождении качественных показателей молока и акт возврата молочного сырья, однако возвратное ветеринарное свидетельство было оформлено только спустя месяц. К тому же проверка показала, что опасное молоко в хозяйство не возвращалось.

Кроме того, сообщила Мелано, проверяющие установили и факты приемки молока с антибиотиками. Это произошло, к примеру, 17 апреля при поступлении молока из совхоза "Архангельский". "Более того, в двух пробах готовой молочной продукции производства ООО "Данон Индустрия" установлено несоответствие по антибиотикам тетрациклиновой группы", - сказала она.

В числе нарушений также - допуск к оформлению возвратных ветеринарных свидетельств на сырое молоко неуполномоченных операторов цеха приемки, при оформлении этих документов не всегда указывается основание отказа от приемки молока, прием и переработка молока, которое поступает из хозяйств, неблагополучных по лейкозу.

В связи с выявлениями антибиотиков в готовых молочных изделиях продукция предприятия поставлена под усиленный лабораторный контроль. "Выявленные систематические нарушения технологических процессов при производстве готовой молочной продукции, несоблюдение внутренних процедур, а также несоответствие сырья требованиям техрегламентов ЕАЭС несет угрозу здоровью потребителей этой продукции", - считает Мелано.

В связи с этим Россельхознадзор рассматривает возможность введения ограничений на поставку продукции предприятия в страны ЕАЭС, сказала она. В адрес ООО "Данон Индустрия" направлено уведомление о возбуждении дела об административном правонарушении. В ветслужбу Московской области готовится обращение с просьбой принять меры по недопущению выявленных нарушений.

ООО "Данон Индустрия" - не первое предприятие "Данон Россия", к которому у Россельхознадзора есть претензии. Так, антибиотики были обнаружены и в продукции молочного комбината "Волгоградский", за что на предприятие был наложен штраф. Danone оспорил действия Россельхознадзора в суде. Разбирательство пока продолжается.

В настоящее время у Danone в России 16 предприятий. В 2016 году выручка компании в РФ выросла до 53,6 млрд рублей против 45,7 млрд рублей годом ранее. Чистая прибыль составила 78,2 млн рублей против 1,4 млрд рублей чистого убытка в 2015 году.

Глобальная выручка Danone в 2016 году сократилась на 2,1%, до 21,9 млрд евро.

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Теги: Россельхознадзор, Danone, Подмосковье
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