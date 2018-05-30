Цукерберга пригласят выступить в Совете Федерации

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Совет Федерации направит создателю соцсети Facebook Марку Цукербергу приглашение с просьбой выступить перед российскими сенаторами в качестве эксперта, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я бы считала, что конкретное предложение по Цукербергу заслуживает внимания, эта тема чрезвычайно сейчас актуальна. Сможет он приехать или нет - это второй вопрос. Но в любом случае я бы поддержала предложение о его приглашении на одно из наших заседаний в "часе эксперта", - сказала Матвиенко на заседании Совета Федерации.

"Мы направим, безусловно, приглашение и постараемся организовать его приезд", - отметила она.

По ее мнению, зарубежные эксперты "в нашем формате были бы очень уместны".

В Совете Федерации существует практика приглашения на пленарные заседания палаты специалистов из разных областей для выступления в рамках "часа эксперта". Кроме того, сообщила В.Матвиенко, есть список и других зарубежных интересных экспертов по разным темам, которых также можно было бы пригласить выступить перед сенаторами.

С предложением пригласить Цукерберга в Совет Федерации выступил на заседании палаты сенатор Антон Беляков. По его словам, создатель Facebook ранее уже выступал перед американским и европейским парламентами.

"Его выступления в обоих случаях были сопряжены с темами, актуальными для нашей страны, и, кстати, он непосредственно касался вопросов России. Он говорил о безопасности информации, о невозможности допущения доступа к персональным данным, о недопустимости распространения вредоносного контента", - сказал сенатор.

"Я абсолютно уверен, что это человек, которому есть что сказать и который смотрит в будущее", - отметил Беляков.