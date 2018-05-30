Минздрав собрался довести долю ведущих здоровый образ жизни россиян до 60% за шесть лет

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Минздрав намерен до 2024 года увеличить долю россиян, приверженных здоровому образу жизни, до 60%, для чего нужны не только усилия государства, но и гражданского общества, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

"По социологическим опросам, в настоящее время около 40% россиян являются приверженцами здорового образа жизни, наша задача за ближайшие пять-шесть лет увеличить это число не менее чем до 60% граждан Российской Федерации", - сказала она на открытии XII Всероссийского форума "Здоровье нации - основа процветания России".

"Очень важно, для того чтобы это удалось, привлечь на сторону этих благородных правильных идей и работодателей, производителей с развитием производственной медицины и профилактики на рабочем месте, и всё гражданское общество. Выйти на популяционную программу профилактики мы сможем только все вместе: каждый человек, его семья, его коллектив рабочий - все мы. И в этом случае мы обязательно победим", - добавила министр.

По ее словам, сейчас в РФ формируется система общественного здоровья - система правильного формирования здорового образа жизни, увеличения продолжительности жизни, повышения ее качества.

Министр отметила, что формирование системы общественного здоровья включает не только изменение нормативной базы и государственного отношения к таким вредным привычкам как курение, потребление табака и алкоголя, но и изменение формата питания и переход на здоровое питание, развитие массовой физкультуры и спорта, а также программу мотивирования каждого человека, приобщение его к культуре здорового образа жизни. "И над этим мы все сейчас вместе работаем", - сказала Скворцова.