Росавиация аннулировала сертификат "Саратовских авиалиний"

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Росавиация в среду аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании "Саратовские авиалинии", сообщили "Интерфаксу" в Минтрансе РФ.

"По результатам внеплановых проверок, организованных Росавиацией после катастрофы 11 февраля 2018 года с воздушным судном Ан-148 АО "Саратовские авиалинии", в соответствии с Федеральными авиационными правилами, после отведенного срока для устранения выявленных замечаний (до 30 мая 2018 года - ИФ) у авиакомпании аннулирован сертификат эксплуатанта. Авиакомпания продемонстрировала формальный подход к устранению несоответствий и отсутствие должного контроля со стороны руководства авиакомпании", - сообщил представитель ведомства.

Самолет "Саратовских авиалиний", летевший из Москвы в Орск, разбился 11 февраля 2018 года в Раменском районе Подмосковья. Погиб 71 человек.

По итогам проверки Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта компании, дав ей время для исправления нарушений. Позднее, изучив некорректно составленную заявку перевозчика на снятие ограничения, Росавиация предложила ему добровольно прекратить деятельность. Глава ведомства Александр Нерадько обвинял руководство "Саратовских авиалиний" в "полной безответственности" в вопросах безопасности. После этого компания сменила гендиректора, лизинговала несколько новых самолетов, начала ребрендинг. В свою очередь, Росавиация дала компании второй шанс, продлив действие сертификата до 30 мая.

Но 29 мая "Саратовские авиалинии" сообщили на своем сайте об отмене всех рейсов после этой даты. По словам представителя Минтранса РФ, на заседании оперативного штаба, состоявшегося ранее в среду, принято решение организовать вывоз пассажиров "Саратовских авиалиний". Часть из них уже доставлена из Антальи в Самару.

"Фактически, маршрутная сетка "Саратовских авиалиний" состояла из 18 регулярных полетов. С авиакомпаниями "Аэрофлот", "Сибирь", "Уральские авиалинии" , "ЮТэйр" , "ЮВТ Аэро", "РусЛайн", "НордСтар", "Северный Ветер", "Якутия", "Ямал", Red Wings и "Нордавиа" ведется работа по организации дополнительных рейсов для осуществления перевозок пассажиров "Саратовских авиалиний" до пунктов назначения. Наиболее востребовованными направлениями являются Москва - Саратов и Санкт-Петербург - Саратов", - сообщили в Минтрансе.

Перевозки пассажиров планируется осуществлять на рейсах авиакомпаний, дублеров "Саратовских авиалиний", до 13 июня включительно, так как на этот период приходится наибольшее количество пассажиров с билетами. Остальным пассажирам будет предоставлена возможность сдать, в том числе, и невозвратные билеты, уточнили в ведомстве.

"В настоящее время в Росавиации организуется работа горячей линии для приема обращений от пассажиров. Штабом прорабатывается вопрос процедуры возврата денежных средств. На сайте "Транспортной клиринговой палаты" к 14.00 мск будет опубликована информация о порядке и правилах сдачи авиабилетов, оформленных на бланках ПАО "ТКП" и осуществления возврата денежных средств", - добавил собеседник агентства.