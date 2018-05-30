Ростуризм предложил создать российский аналог Booking.com

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В России необходимо создать национальный агрегатор по бронированию отелей, который мог бы составить конкуренцию Booking.com, сообщил журналистам в среду замруководителя Ростуризма Николай Королев.

Он отметил, что сейчас порядка 70% бронирования россияне совершают через Booking.com. "О его запрете речь не идет, у нас нет ни полномочий, ни желания. Но есть ряд вопросов, которые нужно решать: ресурс не платит налоги, не зарегистрирован в России, поэтому непонятно, как защищены права туристов. Нужно создать российский аналог сервиса, где эти проблемы были бы решены", - сказал Королев.

В апреле туроператор "Свой ТС" направил в Минкультуры письмо с предложением заблокировать в России деятельность американского сервиса бронирования отелей Booking.com в ответ на санкции США против России. Глава компании Сергей Войтович объяснил это тем, что сервису принадлежит 70% рынка бронирования российских отелей, и отечественные туроператоры не могут с ним конкурировать. Минкультуры направило в профильные общественные организации запросы с просьбой оценить возможность ограничения деятельности Booking.com в России. Позже в министерстве заявили, что запрос ведомства носил технический характер и не отражает его позицию.

Российские отельеры высказались категорически против запрета сервиса бронирования отелей на территории страны. Они заявили, что это принципиальная площадка для продаж, на которой многие гостиницы России реализуют 30-50% своего предложения.