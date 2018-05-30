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Жительнице Казани отменили штраф за репост о митинге против мусоросжигательного завода

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Верховный суд Татарстана отменил штраф, назначенный Советским судом Казани жительнице Казани Гульназ Смирновой за репост анонса митинга против мусоросжигательного завода (МСЗ), сообщила "Интерфаксу" активистка движения против МСЗ Вера Керпель.

"Постановление Советского районного суда Казани отменено. Производство по административному делу полностью прекращено. Гульназ Смирнову признали невиновной", - сказала Керпель.

6 апреля суд оштрафовал Смирнову по ч.5 ст.20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) за репост записи о митинге, который планировалось провести 7 апреля в поселке Осиново.

МВД Татарстана сообщало, что протокол на активистку был составлен в связи с агитацией в интернете за проведение несогласованного с властями митинга 7 апреля в поселке Осиново.

Митинг в поселке Осиново Зеленодольского района Татарстана, где планируется строительство мусоросжигательного завода, в результате был отменен, поскольку власти поселения не согласовали его проведение.

Однако 22 мая Зеленодольский городской суд признал незаконным отказ чиновников согласовать это мероприятие.

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Теги: Татарстан, Казань
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