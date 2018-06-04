В Подмосковье началось строительство первого мусоросжигательного завода

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Около деревни Свистягино в Воскресенском районе Московской области началось строительство первого в регионе завода по термической переработке отходов.

"1 июня группа "РТ-Инвест" (входит в госкорпорацию "Ростех" - ИФ) приступила к первому этапу строительных работ по проекту завода по термической переработке отходов в энергию", - говорится в пресс-релизе, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

"Уверен, что благодаря качественной и слаженной работе местные жители не почувствуют никаких неудобств и уже во втором квартале 2021 года заработает первый из четырех аналогичных заводов в Московской области", - приводят в сообщении слова гендиректора "РТ-Инвест" Андрея Шипелова.

По оценкам компании, общий объем инвестиций в строительство завода в Воскресенском районе составит до 30 млрд рублей. Подрядчиком строительства стала компания "Трест Гидромонтаж", которая входит в группу "ТЭК Мосэнерго".

Как сообщалось, всего в Подмосковье планируется построить четыре мусоросжигательных завода. Ожидается, что в 2021 году будут введены в строй первые два предприятия, еще два должны быть запущены в 2022 году. Суммарно предприятия будут обрабатывать 2,8 млн тонн отходов в год.

Против строительства мусоросжигательных заводов в Подмосковье ранее неоднократно выступали экологи.