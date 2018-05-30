Лучших военных рэперов и рокеров выберет Минобороны РФ

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Министерство обороны России выберет среди военнослужащих самых талантливых рокеров, джазменов, рэперов и электронщиков, пишущих песни на военную тематику, сообщает ведомство.

"Лучшие авторы и творческие коллективы будут выбраны в рамках Всероссийского конкурса "Служба по контракту - мой выбор!", - сказано в пресс-релизе, который поступил в "Интерфакс" в среду.

Причем, отмечают в Минобороны, конкурс на написание песен среди военнослужащих по контракту и членов их семей "не устанавливает жанровых ограничений, поэтому жюри ожидает от участников не только "классические" песни под гитару, но и треки в различных музыкальных стилях и направлениях - от хип-хопа, рока и синти-попа до джаза и этнофолка".

"На конкурс принимаются законченные музыкально-поэтические произведения (песни, видеоклипы), написанные и аранжированные военнослужащими и их близкими. Главное требование к произведениям - яркое отражение армейской тематики, образа жизни военнослужащих, героических страниц отечественной военной истории", - говорится в сообщении.

Оставить заявку для участия в конкурсе можно до 15 июня на сайте Центрального дома Российской армии имени Фрунзе. Итоги конкурса будут подведены в ноябре 2018 года, информирует военное ведомство.