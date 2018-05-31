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"Лаборатория Касперского" обжалует отказ суда США по иску против запрета использовать программное обеспечение в американских ведомствах

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - "Лаборатория Касперского" обжалует решение американского суда, отклонившего иск компании против запрета ведомствам на использование ее программного обеспечения.

"Мы будем отстаивать свои права до конца и будем подавать апелляцию на решение суда. Мы продолжаем считать эти запреты результатом неконституционного процесса принятия решения в американских органах исполнительной и законодательной власти",- сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Лаборатории Касперского".

В компании считают, что "Лаборатория Касперского" стала объектом запретов без какого-либо серьезного выяснения фактических обстоятельств.

"С учетом отсутствия доказательств каких-либо нарушений со стороны частной компании и вменении ей ответственности за вредоносную деятельность государств в киберпространстве эти решения будут иметь масштабные последствия для глобального технологического сообщества. Политика, запрещающая использование государственными органами США продуктов и сервисов "Лаборатории Касперского" в реальности оказывает негативный эффект на достижение заявленной американским правительством цели защиты федеральных компьютерных систем от наиболее серьезных киберугроз",- заявили в компании.

В пресс-службе добавили, что "Лаборатория Касперского" придерживается принципа прозрачности в раскрытии своих методов работы.

"В рамках глобальной инициативы информационной открытости мы приглашаем все заинтересованные стороны проверять исходный код нашего программного обеспечения, следить за тем, как мы создаем обновления наших продуктов и антивирусных баз, а также как мы будем обрабатывать все данные, которые мы получаем от пользователей в Северной Америке и Европе", - сообщили в пресс-службе.

Компания отмечает, что эти процессы будут верифицироваться независимой третьей стороной.

В "Лаборатории Касперского" уверены, что "открытый диалог и сотрудничество способны помочь всем сторонам двигаться вперед и достичь прогресса в подходах и лучших практиках обеспечения кибербезопасности на национальном и глобальном уровне".

"Мы верим, что наша экспертиза и наша аналитика в сфере компьютерных угроз делает мир более безопасным, так как мы детектируем и нейтрализуем все виды вредоносного ПО, в том числе самого сложного, вне зависимости от его источника или цели",- заявили в пресс-службе компании.

Ранее в среду суд округа Колумбия отклонил иск "Лаборатории Касперского", в котором компания потребовала отменить положения Закона о национальной обороне США, подписанного в декабре 2017 года, запрещающие американским органам власти приобретать программное обеспечение и сервисы компании в 2018 году.

В прошлом году власти США ввели запрет на использование продукции "Лаборатории Касперского" в американских государственных структурах из-за возможных связей компании с российскими спецслужбами. А британский Национальный центр кибербезопасности рекомендовал отвечающим за нацбезопасность ведомствам не использовать продукцию компании.

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Теги: Лаборатория Касперского, США
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