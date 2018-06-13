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"Лаборатория Касперского" заморозила сотрудничество с Европолом

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - "Лаборатория Касперского" вынуждена приостановить сотрудничество с европейскими правоохранительными органами, включая Европол, на фоне решения Европарламента принять резолюцию об усилении киберзащиты от России, Китая и КНДР, заявил основатель и глава компании Евгений Касперский.

В пресс-службе "Лаборатории Касперского" отметили, что в резолюции, принятой в среду в Страсбурге, есть пункт, "не соответствующий действительности и основанный на ложных утверждениях" - речь идет об ограничении использования софта компании в связи с тем, что он потенциально опасный.

"На протяжении 20 лет мы защищали ЕС, работая с правоохранительными органами. Следствием чего стали неоднократные аресты реальных киберпреступников. В связи с сегодняшним беспрецедентным и необоснованным решением Европейского парламента, мы вынуждены заморозить наше сотрудничество с правоохранительными органами ЕС, включая Европол", - написал Касперский в своем инстаграме.

Резолюция гласит, что Россия, Китай и Северная Корея были вовлечены в атаки против элементов критически важной инфраструктуры ЕС, массовую слежку за европейскими гражданами, кибершпионаж, кампании дезинформации и ограничения доступа к интернету (с использованием вирусов WannaCry, NotPetya). В документе также предлагается создать европейскую группу быстрого реагирования в области кибербезопасности. Ставится цель укрепления стратегических отношений между ЕС и НАТО, так как "ввиду новых гибридных угроз жизненно важно усиливать кибероборону ЕС".

"Хотя резолюция не имеет законодательной силы и представляет собой мнение отдельных депутатов, она демонстрирует явное неуважение в отношении "Лаборатории Касперского", которая всегда была твердым другом Европы в области борьбы с киберпреступностью. В силу этого, наша компания приняла трудное решение временно прекратить наши многочисленные совместные проекты, в том числе с Европолом, в области борьбы с киберпреступностью, до того момента, когда мы получим ясные официальные разъяснения от Европарламента", - подчеркнули в компании. Речь, в том числе, идет о приостановке проекта No More Ransom, который реализовался как государственно-частное сотрудничество с Исследовательской службой Европейского парламента.

В компании также считают, что принятие документа фактически стимулирует европейскую киберпреступность. Тем не менее, в "Лаборатории Касперского" надеются на встречу с депутатами Европарламента и готовы ответить на любые вопросы, в том числе о бизнесе, технологиях и руководстве.

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Теги: Лаборатория Касперского, Европол
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