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В Свердловской области 5 июня рассмотрят законопроект об отмене прямых выборов мэра Нижнего Тагила

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Законопроект, предусматривающий отмену прямых выборов мэра Нижнего Тагила, внесен в повестку ближайшего заседания Законодательного собрания Свердловской области, которое назначено на 5 июня, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального парламента.

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"Законопроект только что внесен в повестку 22-го заседания", - отметил собеседник агентства. По его словам, его планируется рассмотреть в трех чтениях.

Как сообщалось, в четверг комитет по региональной политике и развитию местного самоуправления Заксобрания рекомендовал депутатам принять данный законопроект.

Он предусматривает, что представительный орган выбирает главу муниципалитета с полномочиями главы администрации из кандидатов, представленных конкурсной комиссией по итогам отбора.

Нижний Тагил является вторым по величине городом в Свердловской области, где расположен ряд крупных предприятий, в том числе "Уралвагонзавод".

28 мая президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Магаданской области и назначил врио главы региона мэра Нижнего Тагила Сергея Носова. Сейчас полномочия главы муниципалитета временно исполняет первый замглавы администрации города Владислав Пинаев.

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Теги: Свердловская область, Нижний Тагил
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