После столкновения "Газели" с грузовиком в КБР один человек погиб и 11 попали в больницу

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Число пострадавших в результате ДТП между пассажирской "Газели" и "КамАЗа" в Баксанском районе Кабардино-Балкарии увеличилось с 8 до 11 человек, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МВД республики.

"Около 7:00 по московскому времени на 422 километре федеральной дороги "Кавказ" произошло ДТП в результате которого один человек погиб и, по предварительным данным, в лечебные учреждения доставлены 11 человек", - сказал собеседник агентства.

По информации Минздрава Кабардино-Балкарии, десять человек были доставлены в ближайший госпиталь с переломами средней тяжести, еще один пострадавший был направлен в республиканскую больницу с черепно-мозговой травмой.