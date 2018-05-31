В Кургане прокуратура потребовала уволить замдиректора полигона ТБО из-за 5 дней пожара

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Прокуратура потребовала снять с должности и привлечь к ответственности должностных лиц МУПа "Шуховский полигон твердых бытовых отходов" в Кургане после пятидневного пожара на полигоне.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области в четверг, в ходе проверки Курганская межрайонная природоохранная прокуратура выявила ряд нарушений: на территории полигона не осуществлялось увлажнение мусора, отсутствовал запас песка, необходимый для тушения пожара, сообщения о возгорании отходов своевременно в уполномоченные органы не направлялись.

По итогам проверки директору Шуховского полигона ТБО внесено представление с требованием ликвидации пожара, а также освобождения от занимаемой должности и привлечения к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства, речь идет об увольнении заместителя директора МУПа.

В отношении директора предприятия и юридического лица природоохранный прокурор возбудил административные производства по ст.6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Кроме того, по факту возгорания леса, прилегающего к полигону, Курганское лесничество проводит административное расследование, устанавливается сумма причиненного лесному фонду ущерба.

В пресс-службе сообщили, что МУП "Шуховский полигон ТБО" утилизирует и перерабатывает бытовых отходы Кургана и Кетовского района. 21 мая на полигоне произошло возгорание мусора, которое привело к пожару и переходу огня на лесной фонд, а также образованию едкого смога в воздухе над Курганом. Пожар был ликвидирован 25 мая.